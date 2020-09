Lagebild des LKA : Drogenkriminalität in NRW auf höchstem Stand seit 20 Jahren

Düsseldorf Nordrhein-Westfalen wird für Drogenhersteller und Händler immer wichtiger - das stellt das Landeskriminalamt in seinem neuen Lagebild zur Rauschgiftkriminalität fest. Insgesamt stieg die Zahl der Delikte 2019 auf den höchsten Stand seit 20 Jahren.

„Der europäische Betäubungsmittel-Markt wächst“, konstatieren die Ermittler. Es gebe eine „hohe Verfügbarkeit“ an Drogen, sehr viele kommen demnach aus den Niederlanden. „NRW kommt aufgrund der geografischen Lage eine immer größer werdende Rolle als Transitland und Zwischenlager für Chemikalien zu, die zur Rauschgiftherstellung in den Niederlanden bestimmt sind“, so das Lagebild. Auch die Produktion verlagere sich teilweise nach NRW.

Das Spektrum an Drogen hat sich laut LKA vergrößert. Regelmäßig tauchten neue synthetische Stoffe auf dem Markt auf. „Auch die Konsumformen passen sich den zeitgemäßen Veränderungen an“, heißt es in dem Papier: So würden synthetische Drogen zunehmend in E-Zigaretten „gedampft“ und so inhaliert. Die Wirkstoffe in Haschisch und Heroin wurden noch mal stärker, so die Ermittler. Hochprozentige Kokain-Zubereitungen nahmen ab.