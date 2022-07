Plötzlicher Druckverlust : Eurowings-Flieger muss Notsinkflug über dem Atlantik einlegen

Chaos im Luftverkehr : Diese Flüge am Flughafen Köln/Bonn fallen am Montag aus Das Chaos an Flughäfen in NRW findet kein Ende. Auch heute werden wieder mehrere Verbindungen am Flughafen Köln/Bonn gestrichen. Betroffen sind unter anderem Flüge nach Mallorca und Zagreb. Auch ein Flug von Turkish Airlines fällt aus. Wir geben einen Überblick.