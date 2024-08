Streaming und TV Dschungel-Halbfinale: „Wie kann ich die anderen vernichten?“

Danni Büchner schafft es nicht ins Finale. Sie fliegt bei einer Mutprobe gegen Gigi und Georgina raus. Sie müssen - natürlich gesichert - in luftiger Höhe auf schmalen Planken über einem See stehen und Fragen beantworten. Bei Falschantwort neigt sich die Planke immer weiter - Danni verliert am Ende den Halt.