„Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ Alle Infos zum Dschungelcamp 2024

Bereits in ein paar Wochen können Reality-TV-Fans wieder gemütlich vor den Fernseher sitzen, während am anderen Ende dieser Welt ein paar Promis wahlweise Hoden essen oder in Kakerlaken baden: Die mittlerweile 17. Staffel der RTL-Sendung „Ich bin ein Star - holt mich hier raus!“ steht an. Wann der Spaß beginnt, welche Stars dieses Mal ins Dschungelcamp einziehen und weitere Infos haben wir zusammengestellt.