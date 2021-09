Düren : Einbrecher nutzen Angel-Konstruktion zum Getränke-Diebstahl

Düren Einbrecher haben auf ungewöhnliche Weise versucht, Fässer aus einem Getränkemarkt in Düren zu stehlen. Offenbar nutzten sie eine Konstruktion aus einem Tau und einem Metallhaken, um die Fässer zu angeln.

Einbrecher haben in Düren offenbar eine Art Riesen-Angel genutzt, um an Fässer aus einem Getränkemarkt zu kommen. Die Polizei wurde nach eigenen Angaben am frühen Mittwochmorgen von einem Zeugen alarmiert, der verdächtige Geräusche an dem Markt gehört hatte.