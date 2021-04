Abstellhalle der Rheinbahn : Großbrand in Düsseldorf zerstört 40 Linienbusse

Von einem Feuerwehrfahrzeug aus löscht die Feuerwehr eine Fahrzeughalle. Bei dem Großbrand in einer Abstellhalle der Rheinbahn sind in der Nacht zum Donnerstag 40 Linienbusse zerstört worden. Foto: dpa/Gerhard Berger

Düsseldorf In einer Abstellhalle der Rheinbahn bricht in der Nacht zu Donnerstag ein Feuer aus. Dutzende Busse werden zerstört. Nun ermittelt die Polizei.

Bei einem Großbrand in einer Abstellhalle der Rheinbahn in Düsseldorf sind in der Nacht zum Donnerstag 40 Linienbusse zerstört worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, konnte das Feuer durch einen schnellen und massiven Löscheinsatz zurückgehalten und so ein Übergreifen der Flammen auf das Depot der Straßenbahnen verhindert werden. Der Brand war einem Sprecher der Feuerwehr zufolge am Morgen gelöscht. Verletzt wurde demnach niemand.