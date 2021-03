Schreiben an Düsseldorfer Mutter : Bundesagentur für Arbeit mahnt einen fehlenden Cent an

Mit einer Nachforderung in Höhe von einem Cent hat die Bundesagentur für Arbeit in Düsseldorf für Stirnrunzeln gesorgt. Foto: dpa/Larissa Schwedes

Düsseldorf Eine Frau aus Düsseldorf musste 150,01 Euro der Bundesagentur für Arbeit zurückzahlen. Mit zehn Raten à 15 Euro tat sie das auch. Doch damit war der Betrag noch nicht komplett.

Mit einer Nachforderung in Höhe von einem Cent hat die Bundesagentur für Arbeit in Düsseldorf für Stirnrunzeln gesorgt. Die winzige Summe forderte die Agentur von einer Düsseldorfer Mutter und Teilzeitbeschäftigten per Brief ein. Der „Express“ hatte zuerst berichtet.