Zwei Arbeiter verschüttet : Feuerwehr birgt Leichen nach Hauseinsturz in Düsseldorf

Am Dienstag ist in Düsseldorf ein Haus eingestürzt. Zwei Arbeiter kamen dabei ums Leben. Foto: dpa/David Young

Düsseldorf Drei Tage nach dem Einsturz eines Hauses in Düsseldorf haben Rettungskräfte die Leichen der tot aufgefundenen Arbeiter geborgen. Nun stellt sich die Frage: Wie kam es zum Einsturz und waren die Arbeiten an dem Haus eigentlich genehmigt?



Drei Tage nach dem Einsturz eines Hauses in Düsseldorf haben Rettungskräfte die Leichen zweier Bauarbeiter geborgen. Die Leiche eines 35 Jahre alten Mannes aus Wuppertal wurde am Mittwochabend aus den Trümmern geborgen, wie Marc Vogel von der Düsseldorfer Feuerwehr am Donnerstag mitteilte. In der Nähe des ersten Fundorts bargen die Einsatzkräfte später auch die Leiche des zweiten Bauarbeiters. Er müsse noch identifiziert werden, hieß es. Das erste Todesopfer des Unglücks, der 35-Jährige alte Mann, war bereits am Dienstag gefunden worden. Die zweite Leiche entdeckten Rettungskräfte am Mittwoch.

Feuerwehr und Rettungskräfte hatten bis zum Mittwochnachmittag mit Höhenrettern vom Personenkorb eines Krans aus fieberhaft nach dem verschütteten Arbeiter gesucht und die Hoffnung nicht aufgegeben. „Das ist hier weiter eine Menschenrettung, auch wenn wir von Anfang an keine Hilferufe oder Klopfzeichen wahrgenommen haben“, hatte Feuerwehrsprecher Tobias Schülpen noch am Vormittag gesagt. Dann kam dennoch die Enttäuschung.

Die Staatsanwaltschaft hatte nach dem Fund des ersten Toten bereits ein sogenanntes Todesermittlungsverfahren eröffnet, in dem ein mögliches Fremdverschulden geprüft wird, wie ein Sprecher der Behörde sagte. Die Stadt hatte am Dienstag mitgeteilt, dass für die Arbeiten an dem Haus zwar am Montag eine Genehmigung erteilt worden sei, es aber noch keine Baufreigabe gegeben habe. Dafür habe ein Standsicherheitsnachweis gefehlt. Zahlreiche Arbeiten wie die Erneuerung von Fenstern und Türen seien allerdings auch ohne die Baufreigabe erlaubt. Es müsse geprüft werden, welche Arbeiten genau am Gebäude gemacht worden seien und wodurch der Einsturz verursacht worden sei.

Die am Krankorb schwebenden Höhenretter hatten am Mittwoch Trümmer gesichert, die von einem anderen Kran hochgezogen werden sollten. So hätten sich die Rettungskräfte vorsichtig vorgearbeitet, ohne die Unfallstelle mit ihrem Gewicht zu belasten, sagte der Feuerwehrsprecher.

Die Suche nach der Einsturzursache werde schwierige „Detektivarbeit“, sagte der NRW-Landeschef der Vereinigung der Prüfingenieure für Baustatik, Alexander Pirlet, der „Rheinischen Post“ (Mittwoch). Bei Rückbauten von Gebäuden entstünden immer wieder statisch besondere Situationen, etwa, wenn Wände entfernt werden müssten. Bei Nachkriegsbauten wie diesem Haus seien Bauherrn nach dem Krieg vielfach sparsam mit Stahleinlagen umgegangen, und die Betonqualität sei insgesamt schlechter gewesen.

Das Hinterhaus in der Düsseldorfer Innenstadt in der Nähe der Königsallee war am Montagnachmittag teilweise eingestürzt. Von einem mehrere Stockwerke hohen, leerstehenden Gebäudeteil blieb nur ein Trümmerberg mit Mauerteilen, Steinen, Latten und einem Rest vom Gerüst übrig. Notfallseelsorger und Psychologen betreuten mehr als 50 Menschen, darunter Arbeiter von der Baustelle, Angehörige der Vermissten und Anwohner, die aus ihren Wohnungen heraus mussten.

