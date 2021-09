Zusammenstoß : 15 Verletzte bei Straßenbahn-Unfall in Düsseldorf

15 Verletzte bei Straßenbahn-Unfall in Düsseldorf

Zwei Straßenbahnen sind in Düsseldorf zusammengestoßen. Foto: dpa/David Young

Düsseldorf An der Kreuzung in Düsseldorf verlaufen viele Schienen. Plötzlich stoßen zwei Straßenbahnen zusammen. 15 Menschen werden dabei verletzt.

Beim Zusammenstoß zweier Straßenbahnen an einer Kreuzung sind in Düsseldorf nach Angaben der Feuerwehr 15 Menschen verletzt worden. Rettungskräfte brachten sie zur weiteren medizinischen Behandlung in umliegende Krankenhäuser, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte. Wie schwer die Verletzungen sind, ist den Angaben zufolge noch unklar; Schwerstverletzte seien nach ersten Erkenntnissen nicht darunter, hieß es.