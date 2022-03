Drogen : Ecstasy in Champagnerflaschen: Ermittlungen laufen

Nach einem Besuch in einem Lokal in der Oberpfalz starb ein Mann an einer Vergiftung mit flüssigem Ecstasy-Wirkstoff gestorben. Foto: Armin Weigel/dpa

Weiden Ein Mann in der Oberpfalz stirbt, nachdem er flüssiges Ecstasy aus einer Champagnerflasche trinkt. Auch in den Niederlanden werden Menschen verletzt. Die Ermittlungen ziehen weite Kreise.

Geschmuggeltes MDMA in Australien

So sei in Australien bei einer Grenzkontrolle im Jahr 2018 flüssiges MDMA in geschmuggelten Champagnerflaschen gefunden worden, sagte ein Sprecher. Es habe sich um dieselbe Marke wie jüngst in Weiden und in den Niederlanden gehandelt, nicht aber um die gleiche Sorte. Die Flaschen seien damals per Luftfracht aus Europa nach Australien verschickt worden. Dem Bundeskriminalamt lägen zwar „keine Erkenntnisse darüber vor, dass gezielt Champagnerflaschen zum Schmuggel von flüssigem MDMA in Europa genutzt werden“, sagte der BKA-Sprecher. Organisierte Banden versuchten aber immer wieder mit teils „sehr unkonventionellen Methoden“, Drogen zu schmuggeln - auch in Getränkeflaschen.