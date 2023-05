US-Justiz Ed Sheeran gewinnt Copyright-Prozess in New York

Der britische Sänger Ed Sheeran (32) hat in einem Prozess wegen angeblicher Copyright-Verletzungen in New York Recht bekommen. Sheeran habe seinen Song „Thinking Out Loud“ nicht von dem Lied „Let's Get It On“ von Marvin Gaye abgeschrieben, befand eine Jury am Donnerstag in New York nach mehrstündigen Beratungen einstimmig.