Auktion : Edles Samtkleid von Prinzessin Diana kommt unter den Hammer

New York Ein Kleid des Designers Victor Edelstein soll versteigert werden. Prinzessin Diana habe es unter anderem 1997 bei einem Fotoshooting getragen, heißt es. Wer es haben möchte, muss allerdings viel Geld mitbringen.

Ein berühmtes Kleid von Prinzessin Diana soll noch in diesem Monat in New York versteigert werden. Das trägerlose, auberginefarbene Samtkleid von Designer Victor Edelstein könnte nach Schätzung von Sotheby's bis zu 113.000 Euro einbringen, wenn es am 27. Januar unter den Hammer kommt, teilte das Auktionshaus auf seiner Website mit.