RTL-Dschungelcamp : Effenberg patzt - Cordalis muss in die Dschungelprüfung

Effenberg patzt - Cordalis muss in die Dschungelprüfung

Claudia Effenberg erhielt im RTL-Dschungelcamp in der Prüfung «Pfui-Dora» die erste Bestellung. Foto: Stefan Thoyah/RTL/dpa

Köln Lucas Cordalis muss in die nächste Prüfung im RTL-Dschungelcamp. Seine erste Dschungelprüfung absolviert er zusammen mit Claudia Effenberg - die zuvor enttäuschte.

Sänger Lucas Cordalis ist für seine erste Prüfung im RTL-Dschungelcamp ausgewählt worden. Die Zuschauer schickten ihn in der am Abend ausgestrahlten Folge von „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ in die kommende Dschungelprüfung.