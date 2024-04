Glosse Egoisten an der Supermarktkasse

Laut Charles Darwin setzt sich in der Natur derjenige durch, der sich am besten an die Umstände anpasst. Nicht der Stärkste also, sondern der Flexibelste. Deshalb haben zum Beispiel Giraffen einen langen Hals, Adler gute Augen, Elefanten eine furchterregende Präsenz und Geparden schnelle Beine.