Scheidung Ehe-Aus für Tori Spelling und Dean McDermott

Als Grund gab Spelling laut „People“ die üblichen „unüberbrückbaren Differenzen“ an. Getrennt hatten sich die beiden nach Angaben der Schauspielerin bereits im Juni 2023. In ihrem Antrag pocht Spelling darauf, dass die fünf gemeinsamen Kinder in ihrer Obhut bleiben und McDermott Besuchsrechte erhält. Das Paar hat drei Jungen und zwei Mädchen im Alter von sieben bis 17 Jahren.