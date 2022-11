Royals : Ehemann von Charles-Nichte Tindall zieht ins Dschungelcamp

London Dem ehemaligen Rugby-Spieler und Ehemann der Nichte von König Charles III. steht ein Abenteuer im australischen Dschungel bevor. Er ist der erste britische Royal, der an der Show teilnimmt.

Erstmals zieht ein Mitglied der Royal Family ins britische Dschungelcamp ein. Mike Tindall (44), der Ehemann von Zara Tindall, einer Nichte von König Charles III., nimmt an der TV-Show „I'm a Celebrity... Get Me Out Of Here!“ teil, wie der Sender ITV mitteilte. Die Show wird erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie wieder in Australien gefilmt. Zuletzt fanden die Dreharbeiten in Wales statt.