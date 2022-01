Bayern : Ehepaar getötet - Partner der Tochter tatverdächtig

Absperrband der Polizei vor dem Einfamilienhaus in Mistelbach, in dem die Opfer gefunden wurden. Foto: News5 / Fricke/NEWS5/dpa-mag

Mistelbach Kurz nach Mitternacht am Sonntag hören Anwohner Hilfeschreie. Als die Polizei eintrifft, finden die Beamten ein lebloses Ehepaar. Ein junger Mann wurde festgenommen.

Der 18-Jährige, der ein Ehepaar in Oberfranken getötet haben soll, war nach Polizeiangaben mit der jugendlichen Tochter der Opfer zusammen.

Er habe Kontakt zu der ältesten Tochter des Paares gepflegt und sei deswegen in der Nacht zum Sonntag in dem Haus gewesen, sagte ein Polizeisprecher am Montag.