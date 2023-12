Blind dem Navi gefolgt Lkw-Fahrer hinterlässt Spur der Verwüstung in Eifel-Dorf

Ein Lastwagenfahrer ist in einem Ort in der Vulkaneifel in Rheinland-Pfalz mit seinem Sattelzug in eine zu schmale Straße gefahren und hat dort mehrere Häuser beschädigt. Der Lkw hinterließ am Montag Schäden an Dächern und Fassaden und riss Gartenzäune sowie Regenrinnen ab, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Vier Häuser wurden beschädigt.