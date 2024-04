Raser in 50er-Zone Motorradfahrer in der Eifel mit Tempo 136 geblitzt

Das Frühlingswetter der vergangenen Tage hat viele Motorradfahrer zu Ausflügen in die Eifel animiert - und die Polizei hat verstärkt kontrolliert. Bei „intensiven Geschwindigkeitskontrollen“ auf einer Landstraße in der Gemeinde Hürtgenwald (Kreis Düren) seien 501 Verstöße festgestellt worden, wobei vor allem Motorradfahrer negativ aufgefallen seien, erklärte die Polizei in Düren am Montag. Kontrollen und Polizeipräsenz würden in den nächsten Wochen ausgebaut.