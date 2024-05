Glosse zu Musiker-Liebe Eignen sich klassische Musiker als Ehepartner?

Sie gibt zum Beispiel zu bedenken, dass klassische Musiker oft auch Freunde haben, die ebenfalls diesen Beruf ausüben. Es sei daher nicht unwahrscheinlich, dass, nachdem man den Bund fürs Leben geschlossen habe, jede Party mit einer Gruppe von Gästen enden könnte, die sich um ein Klavier versammelt und mindestens vierstimmig zu singen beginnt. Auch dass die Musiker in der Regel ein oder zwei Instrumente mitbringen, ist für Parr ein Grund, ihre verliebten Mitmenschen zu warnen: Da könne es durchaus passieren, dass man plötzlich um drei Uhr morgens eine „eigene Vorstadtorchesterprobe“ im Hause habe. Spätestens zu diesem Zeitpunkt wird man in die Wandisolierung investieren müssen. Besser aber bereits deutlich früher. Parr: „Wenn Sie neu einziehen, sind Sie das Gesprächsthema der Straße. ‚Hast du das schöne Cellospiel in Nummer 9 gehört?‘, werden sie sagen.“ Doch schon zwei Wochen später beginne der Unmut, der sich in passiv-aggressiver Weise auf der Straße oder in nachbarschaftlichen Whatsapp-Gruppen artikuliere.