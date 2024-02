Pop-Titan Ein Bad Boy wird 70: Dieter Bohlen feiert Geburtstag

Vor 40 Jahren komponierte er „You're my heart, your my soul“ - das Duo mit Thomas Anders ist längst geplatzt, doch der Modern-Talking-Ohrwurm wird immer noch in Discos bis zum Ballermann auf Mallorca gespielt. Gewiss wird er auch zu hören sein, wenn der „Pop-Titan“ am 7. Februar seinen 70. Geburtstag feiert - mit einer Riesen-Party in Berlin im Theater am Potsdamer Platz.