27 Kunstwerke in einem Buch : Ein Liebesbrief an Queen Elizabeth II.

Die visuelle Biografie umfasst 27 Kunstwerke zu verschiedenen Lebensabschnitten der Königin: von ihrer Krönung, zu ihrer Zuneigung für die Hunderasse Corgi, hin zu ihren Auslandsbesuchen. Foto: Owen Grant

London Von der Geburt über ihre Krönung bis zu einem Portrait mit ihren geliebten Corgis: Der Künstler Owen Grant Innes zeigt in der künstlerischen Biografie „A love letter to the Queen“ 27 Kunstwerke zu verschiedenen Lebensabschnitten von Königin Elisabeth II.. Inspiriert wurde Innes vom Stil eines weltbekannten Künstlers.