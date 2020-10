Anti-Terror-Staatsanwaltschaft eingeschaltet : Ein Mann ist bei Paris enthauptet worden

Paris Nach der Enthauptung eines Mannes in der Nähe von Paris haben die Anti-Terror-Fahnder der französischen Staatsanwaltschaft die Ermittlungen übernommen.

In der Nähe von Paris ist am Freitag ein Mann enthauptet worden. Nach der Tat am späten Nachmittag nahe einer Schule in Conflans Saint-Honorine wurde die Anti-Terror-Staatsanwaltschaft nach eigenen Angaben eingeschaltet.