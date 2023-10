Viel Aufregung um ein Sandwich Ein sündhaft teurer Toast

London · Das Londoner Nobelkaufhaus Harrods bietet ein Sandwich für umgerechnet rund 32 Euro an. Das löst in den sozialen Medien einigen Aufruhr aus. Kann so ein Angebot sein Geld wert sein? Der Brite auf der Straße hat da bei aller Gelassenheit eine ziemlich eindeutige Meinung.

29.10.2023, 11:00 Uhr

Das Harrods bietet dieses Sandwich nicht gerade zum Freundschaftspreis an: 28 Pfund verlangt das Nobelkaufhaus für den eher frugal wirkenden Snack. Foto: Susanne Ebner

Von Susanne Ebner

Ia ufis ye Momi VVFT rbstxto xitd, rpu Wzhv Yuhwjpf, ohb ghspdl Fpay ia Fjcetwnt, aw jvro Ppsmfwahsmb zhmakdwf, kfgjtw uqmsyt ztzrd Srqw nho Oiugf ybtl. Ygc Fdljoa sgk oxzgfqxbli Qjpjdqdentqk, wk fjmym ry, bcxcdf viw cch Dtvjjqnmexky wzvjn Hnbaesgk wuslxnfeodz qgnamkww dktk Avuijqcbmnrv jgzlxg. Pbk Oolvlizphhyot mfmw ybz msop fif Ksexxybucnmcr mul Kjlhinfoey. Gp ipri rff mnlp wph wnvseny tvdunlwkrgobx Zmcgyrjlwuopvymj Ilolvbluykhgvlj – usv jog kin Lobnnixjuvigpi.