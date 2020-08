Zwischen St. Goar und Oberwesel : Ein Toter bei Heißluftballon-Absturz mit sieben Insassen

Urbar Beim Landeanflug ist in Rheinland-Pfalz ein Heißluftballon mit sieben Insassen von einem Windstoß erfasst worden und abgestürzt. Der Ballonfahrer kam ums Leben, zwei weitere Menschen wurden schwer verletzt.

Beim Absturz eines Heißluftballons in Rheinland-Pfalz ist der Ballonführer ums Leben gekommen, mindestens zwei weitere Menschen sind schwer verletzt worden. Vier der Passagiere wohnen nach Angaben der Polizei in der Koblenzer Region, zwei im Raum Euskirchen.

Der Ballon sei den Berg hinab in Richtung Rhein gerutscht und habe sich in einem steilen, unwegsamen Gelände in Bäumen verfangen. Dort wurden die restlichen drei Insassen gefunden. Der Ballonführer wurde durch den Unfall getötet. Zwei Schwerverletzte schwebten zeitweise in Lebensgefahr, hieß es. Wie alt die Opfer sind, war zunächst nicht bekannt. Das unwegsame Gelände der Unfallstelle gestalte die Untersuchung durch die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung als sehr schwierig, weshalb noch keine konkrete Aussage zur Ursache getroffen werden könne. Nach ersten Ermittlungen soll der Ballon gegen 19 Uhr am Sonntag in Ney gestartet sein.