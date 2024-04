Neues Projekt gegen Gletscherschmelze Ein Vorhang für den Gletscher

John Moore war selbst sechs Mal in der Antarktis. Wie menschenfeindlich die Region ist, hat er am eigenen Leib erlebt. Einmal blieb er mit seinem Forschungsschiff im Eis stecken, sein Team musste per Eisbrecher gerettet werden. Vor allem auf den wundesten Punkt dieser widrigen Region hat der Gletscher- und Klimaexperte der finnischen University of Lappland seit Langem ein Auge: den Thwaites-Gletscher.