Hype um Tierbaby in Thailand Zwerghippo Moo Deng geht viral

Die Deutsche Botschaft in Bangkok fragte sich in einem Facebook-Post schon, ob Toni und Moo Deng irgendwann Freundinnen werden könnten und fügte hinzu: „Obwohl es aufgrund der Gefangenschaft in Zoos unwahrscheinlich ist, dass sie sich treffen, könnten sie gemeinsame Verwandte in der Elfenbeinküste, Guinea, Liberia oder Sierra Leone haben - den letzten Ländern, in denen das gefährdete Zwergflusspferd noch in freier Wildbahn lebt.“ Eine kleine Gemeinsamkeit haben die beiden aber: Moo Dengs Papa heißt Tony.