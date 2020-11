Sicherheit durch KATWARN : „Einbruchsradar“-Funktion in App informiert Bürger in Bonn

Bürger in Nordrhein-Westfalen können sich per App über Einbrüche in ihrer Nachbarschaft informieren. Foto: dpa/Silas Stein

Düsseldorf Bürger in zahlreichen großen Städten und Kreisen Nordrhein-Westfalens können sich ab Ende November per App über das Einbruchsgeschehen in ihrer Nachbarschaft informieren. Bonn ist zum Start mit dabei.



Wie das Innenministerium am Donnerstag berichtete, handelt es sich um eine neue Funktion der bereits bestehenden App „MehrWetter“, die von einer Versicherung betrieben wird. Außerdem würden bestimmte Funktionen in die App „Katwarn“ eingebunden.

Geliefert werden sollen Infos zu früheren Taten sowie Einbruchswahrscheinlichkeiten. Es gebe auch Präventionshinweise etwa darüber, wie man Wohnungen besser vor Einbrechern sichern kann.

Laut Ministerium kommt die Prognose in der Regel als Push-Mitteilung an jedem Montag für vorab vom User festgelegte Orte. Auf einer Karte soll zudem eine grobe Darstellung der zurückliegenden Tatorte erfolgen. Die ersten Prognosen sollen am 30. November veröffentlich werden.

Zahl der Wohnungseinbrüche sinkt

Die Funktionen der App seien zunächst auf die Zuständigkeitsbereiche der 16 sogenannten Kriminalhauptstellen beschränkt. Das Ministerium zählte Aachen, Bielefeld, Bochum, Bonn, Dortmund, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Gelsenkirchen, Hagen, Köln, Krefeld, Mönchengladbach, Münster, Recklinghausen und Wuppertal auf.

Die Zahl der Wohnungseinbrüche in Nordrhein-Westfalen sei in den letzten Jahren kontinuierlich gesunken, betonte das Ministerium. Dennoch sei ihre Bekämpfung immer noch ein Schwerpunkt der Polizei.

(dpa)