Wie läuft der Kampf gegen Sauftouristen? Alkoholverbot auf Mallorca: Das ist die Bilanz nach einer Woche am Ballermann

Ob der bisher fehlenden Kontrollen zeigen sich die Urlauber momentan entsprechend entspannt, wie eine Stippvisite des GA am Ballermann zeigte: Rund um Bierkönig und Megapark läuft alles wie immer. Von verängstigten Urlaubern, die sich um ihre Urlaubskasse Sorgen machen müssen, weil sie mit einer Bierdose am Strand erwischt werden, keine Spur. Stattdessen wird gefeiert und getrunken wie vor Inkrafttreten des Alkoholverbots. Wie zu erwarten war lassen sich die feiernden Urlauber von dem neuen Gesetz nicht abschrecken. „Wir hatten im Vorfeld bei Instagram gelesen, dass es dieses Verbot gibt. Entsprechend haben uns viele angeschrieben, dass wir darauf achten sollen, was wir am Ballermann machen. Aber: Wir trinken trotzdem“, so Urlauberin Anita aus Dortmund. „Hier sitzen so viele rum, die Alkohol trinken – da machen wir einfach mit“, sagte Sebastian aus Fulda.