Hamminkeln im Kreis Wesel : Einjähriger Junge stirbt bei Unfall auf einem Bauernhof

Bei einem Unfall in Hamminkeln ist ein einjähriger Junge ums Leben gekommen. (Symbolfoto) Foto: DPA

Hamminkeln/Velbert Bei einem Unfall in Hamminkeln im Kreis Wesel ist ein einjähriger Junge ums Leben gekommen. Der 26-jährige Vater hatte beim Rangieren mit einem Kleintransporter auf einem Bauernhof seinen Sohn übersehen.

Ein 26-Jähriger hat beim Rangieren mit einem Kleintransporter auf einem Bauernhof in Hamminkeln (Kreis Wesel) seinen einjährigen Sohn übersehen und tödlich verletzt. Der Junge sei samstagfrüh noch an der Unfallstelle gestorben, teilte die Polizei mit. Die Angehörigen wurden durch Notfallseelsorger der Polizei betreut. Die weiteren Umstände waren zunächst unklar, die Ermittlungen dauern an.