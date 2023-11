Mögliche Evakuierung deutscher Staatsbürger Marineschiff „Bonn“ läuft doch nicht zu Einsatz in Nahost aus

Der Einsatzgruppenversorger „Bonn“ sollte ins östliche Mittelmeer verlegt werden. So wurde es am Montag angekündigt. Mittlerweile hat die Bundesregierung ihre Meinung geändert. Dies teilte das Presse- und Informationszentrum der Marine am Montag mit. Das Schiff verlässt demnach nicht wie ursprünglich verkündet am 23. November 2023 gegen 15 Uhr seinen Heimathafen Wilhelmshaven, um am Zielort den Einsatzgruppenversorger „Frankfurt am Main“ abzulösen. Die Marine hatte ursprünglich geplant, das Versorgungsschiff in das östliche Mittelmeer zu verlegen, um eine eventuelle Evakuierung deutscher Staatsbürger zu vereinfachen. Derzeit wird dieser Auftrag durch das Marine-Schiff „Frankfurt am Main“ wahrgenommen. Nach GA-Informationen sollte der Einsatzgruppenversorger „Bonn“ speziell aufgrund der derzeitigen Lage mit Blick auf den Nahostkonflikt in den Mittelmeerraum verlegt werden.