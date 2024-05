Unglück auf Mallorca Zwei Deutsche unter den Todesopfern bei Club-Einsturz am Ballermann

Am späten Donnerstagabend sind bei einem Einsturz des Restaurants „Medusa Beach Club“ im der Ausgehmeile im mallorquinischen El Arenal mindestens vier Menschen ums Leben gekommen und 16 Personen teils schwer verletzt worden. Unter den Todesopfern befinden zwei auch zwei Deutsche im Alter von 20 und 30 Jahren. Das teilte die Polizei in Palma am Freitag mit. Auch eine 23-jährige Spanierin und ein 44-Jähriger aus dem Senegal kamen bei dem Einsturz ums Leben. Die beiden verunglückten Deutschen waren mutmaßlich als Urlauberinnen zu Gast auf der beliebten Mittelmeerinsel.