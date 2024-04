Ticket, bitte Touristen müssen für Venedig eine Eintrittskarte kaufen

Mit Venedig verlangt ab diesem Donnerstag erstmals eine große Stadt eine Eintrittsgebühr. Der 25. April ist Feiertag in Italien, auch der 1. Mai ist frei, also nutzen viele Touristen diese Tage für einen Besuch in der Lagunenstadt, die immer wieder aus allen Nähten platzt. Die Gebühr samt Anmeldung soll einen Massenandrang verhindern. Die Stadtverwaltung hat 29 Tage in diesem Jahr bestimmt, an denen Besucher, die abends wieder aufs Festland zurückkehren, ein Eintrittsticket für die Altstadt Venedigs lösen müssen. Schon seit Jahrzehnten wird in der Lagunenstadt darüber diskutiert, wie man den Ansturm der Touristen in den Griff bekommen kann.