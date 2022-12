Glücksspiel : „El Gordo“: Emotionen bei der spanischen Weihnachtslotterie

Madrid In Spanien ist heute einer der wichtigsten Tage des Jahres. Millionen Menschen verfolgen die Ziehung bei der Weihnachtslotterie. Eine arbeitslose Einwanderin aus Peru konnte ihr Glück kaum fassen.

Jubelschreie waren bei der weltweit berühmten spanischen Weihnachtslotterie dieses Jahr im ganzen Land zu hören. Aber als um 11.20 Uhr einer der Schüler des Internats Ildefonso im Teatro Real in Madrid die Siegnummer 05490 des Höchstpreises für den „Gordo“ vorgesungen hatte, für den es vier Millionen Euro gibt, brach ein Tumult im Zuschauerraum los.

Perla, eine arbeitslose Einwanderin aus Peru, fiel fast in Ohnmacht, stieß einen Freudenschrei aus und brach dann in Tränen aus. Medizinisches Personal musste sie kurz betreuen. Nachdem sie sich gefangen hatte, zeigte sie ihr Zehntellos mit der Gewinnnummer des „Gordo“ herum, für das ihr 400.000 Euro abzüglich Steuern zustehen.

„Ich wusste, dass ich diese Jahr gewinnen werde. Ich habe es geträumt“, rief sie fassungslos. „Ich werde eine Wohnung kaufen und meinen Kindern ein Studium finanzieren können, das ist mir am wichtigsten“, kündigte sie an. „Und ein anderer Teil ist für die Kirche. Ich bin sehr katholisch“, fügte die Frau, die mehrere Lose gekauft hatte, um Fassung ringend hinzu. Nach Peru, wo die Lage zurzeit so schwierig sei, wolle sie auf keinen Fall zurück.