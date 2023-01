Belgien : Elfjährige nach Schüssen im Drogenmilieu tot

Polizisten am Tatort in Antwerpen. Wache. Ein elfjähriges Mädchen ist nach Schüssen gestorben. Foto: Kristof Van Accom/BELGA/dpa

Antwerpen In der Hafenstadt Antwerpen zählt Gewalt in der Drogenszene zum traurigen Alltag. Jetzt stirbt bei einer Schießerei ein elfjähriges Mädchen.

Ein elfjähriges Mädchen ist nach Schüssen in Antwerpen gestorben. Die Tat steht vermutlich in Zusammenhang mit dem belgischen Drogenmilieu, wie ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag bestätigte.