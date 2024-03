Fußball EM-Song-Sängerin: Leony verteidigt sich gegen Kritik

Fans der deutschen Fußball-Nationalmannschaft hatten zuletzt in einer Online-Petition gefordert, bei Toren des Teams „Major Tom“ von Peter Schilling zu spielen. Das Lied war im Kontext der Nationalmannschaft zuletzt oft zu hören, weil es in Werbevideos zu den neuen Trikots gespielt wird. Zudem tauchten in den sozialen Medien Clips auf, in denen vergangene DFB-Tore mit dem Song unterlegt wurden. Beim Testspiel des DFB gegen die Niederlande wurde „Major Tom“ daraufhin nach einem Treffer gespielt. Nach dpa-Informationen sind die Tor-Jingle bei der EM aber für alle Teams gleich und Bestandteile des offiziellen Songs.