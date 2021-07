Studie : EM womöglich Schuld an mehr Corona-Fällen unter Männern

Eine Studie hat einen möglichen Grund ausgemacht, warum es in England in jüngster Zeit mehr Corona-Fälle unter Männern als unter Frauen gibt. Foto: dpa/Andy Rain

London Eine Studie hat einen möglichen Grund ausgemacht, warum es in England in jüngster Zeit mehr Corona-Fälle unter Männern als unter Frauen gibt: Die Fußball-EM könnte Schuld sein.

Eine neue Studie aus England hat einen möglichen Grund ausgemacht, warum es dort in jüngster Zeit mehr Corona-Fälle unter Männern als unter Frauen gibt: Fußball. Männer, die zu Hause und in Pubs in Gemeinschaft die EM-Spiele der erfolgreichen englischen Nationalmannschaft verfolgten, könnten zum Trend beitragen, sagte Paul Elliott, Leiter der sogenannten React-Studie am Imperial College in London.