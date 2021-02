Thüringen : Empörung nach illegalem Karnevalsumzug in Corona-Hotspot

Empörung nach illegalem Karnevalsumzug in Corona-Hotspot

Eine Karnevalströte liegt am Straßenrand im Zentrum von Jüchsen. Der Grabfelder Ortsteil weist die größte Inzidenz in Thüringen auf und gilt demnach als Corona-Hotspot. Foto: Michael Reichel/dpa

Jüchsen Auf völliges Unverständnis ist ein Karnevalsumzug in Thüringen mit bis zu 90 Teilnehmern gestoßen. Kritik kam von der Politik - und Karnevalisten.

„In den aktuell so schwierigen Corona-Zeiten ist dies einfach verantwortungslos und rückt den organisierten Karneval in ein völlig falsches Licht“, erklärte der Landesverband Thüringer Karnevalvereine. Am Sonntag hatte erst die Polizei dem Treiben ein Ende gesetzt, nachdem bis zu 90 Teilnehmer bei einem Umzug im Ortsteil Jüchsen der Gemeinde Grabfeld zusammengekommen waren.