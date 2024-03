Aus Krimis bekannter Kreisverkehr Empörung über gefällten Baum am Eberhofer-Kreisel

Neuer Fall für den Eberhofer Franz und seinen Freund, den Birkenberger Rudi: Die Knödel-Idylle ist schwer gestört. Was gestern noch eine der meistbesuchten Sehenswürdigkeiten von Niederkaltenkirchen war, ist heute nur noch deprimierende Trostlosigkeit. Irgendjemand hat sich über Nacht in frevelhafter Art und Weise am Kultkreisel der Krimiserie aus Niederbayern vergangen und sägend Hand an die alte Linde auf der Insel gelegt.