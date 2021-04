Coronavirus in Frankreich : Empörung über illegal geöffnete Luxus-Restaurants in Paris

Seit Ende Oktober sind Restaurants in Frankreich wegen der Infektionslage geschlossen - doch nicht alle Betreiber scheinen sich an dieses Öffnungsverbot zu halten. Foto: Gao Jing/XinHua/dpa

Paris „Wenn Sie einmal durch die Tür sind, gibt es kein Covid“: Ein Bericht des französischen TV-Senders M6 zeigt, wie Edel-Etablissements Corona-Bestimmungen umgehen. Jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft.

In dem TV-Bericht des Senders M6 entrüstete besonders eine Aussage. „Ich habe diese Woche in zwei oder drei Restaurants gegessen, die sogenannte illegale Restaurants sind, mit einer Reihe von Ministern“, sagt ein Mann, der als Organisator einer geheimen Party vorgestellt wird. Der Anwalt des Mannes betonte, dass dieser das scherzhaft gemeint habe. Er hätte einen „Sinn für das Absurde“, sagte er der französischen Nachrichtenagentur AFP.

In dem Bericht, der am Freitagabend ausgestrahlt wurde, wird ein geheimes edles Restaurant in Paris gezeigt, das trotz der Corona-Maßnahmen geöffnet hat. In Frankreich sind die Restaurants Ende Oktober wegen der Pandemie geschlossen worden.