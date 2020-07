Schlechtes Benehmen : Emus bekommen in australischem Pub Hausverbot

Emus bekommen in australischem Pub Hausverbot

Emus dürfen nun nicht mehr in ein australisches Restaurant. Foto: dpa/Roland Weihrauch

In einem Pub im australischen Outback haben Emus wegen unmanierlichen Betragens Hausverbot bekommen. Sie hatten sich regelmäßig von den Tellern der Gäste bedient.

Die nur in Down Under beheimateten riesigen Laufvögel hätten gelernt, die Treppen zum Restaurant des Yaraka Hotels im Südwesten Queenslands hochzusteigen und sich dort hemmungslos und ungefragt auf den Tellern der Gäste bedient. Das Schlimmste aber sei, dass Emus nicht stubenrein seien, zitierte der Sender ABC Hotelbesitzer Chris Gimblett: „Das ist das größte Problem, denn sie entleeren sich sehr häufig. Wir wollten einfach nicht, dass sie Stammgäste des Hotels werden.“