Kurioses in englischer Tierklinik Frau hält den Bommel einer Mütze für einen Igel

So hatte kürzlich eine Dame mit einer Schachtel unter dem Arm eine Tierklinik im nordenglischen Knutsford betreten. Sie habe am Tag zuvor ein Igelbaby am Straßenrand entdeckt, sich Sorgen gemacht und das Tier aufgenommen, um es zu versorgen, berichtete sie einer Mitarbeiterin der Klinik. Da sich das Tier nicht bewege und sehr leicht sei, habe sie sich entschlossen, es in die Klinik zu bringen.