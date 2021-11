Nordengland : Englische Pub-Gäste verbringen dritte Nacht in Kneipe

Englische Pub-Gäste verbringen dritte Nacht in Kneipe

Der eingeschneite Pub „Tan Hill Inn“ in dem nordenglischen Nationalpark Yorkshire Dales. Foto: The Tan Hill Inn/PA Media/dpa

London An Essen und Bier scheint es im seit Tagen eingeschneiten Pub nicht zu fehlen. Der Wunsch der Gäste, nach Hause zu fahren, ist daher teils nicht so groß.

Es klingt wie das Drehbuch für einen Werbespot: Nach Schnee und Wind am Wochenende haben Besucher eines Pubs in Nordengland eine dritte Nacht in der Kneipe verbringen müssen.