Krankenhaus : Enkelsohn William über Prinz Philip: „Es geht ihm okay“

London Große Sorge um Prinz Philip, der seit einer knappen Woche im Krankenhaus liegt. Von Prinz William gibt es jetzt aber ein Zeichen der Hoffnung.

„Es geht ihm okay, er steht unter Beobachtung“, sagte der Zweite in der britischen Thronfolge über den 99 Jahre alten Mann von Königin Elizabeth II. (94) zu Journalisten und zwinkerte. William war zu Besuch in einem Impfzentrum in der Grafschaft Norfolk.