Kriminalität : Entführung in Mexiko - Zwei US-Bürger tot

Sicherheitskräfte fahren auf einer Straße in der mexikanischen Hauptstadt (Archivbild). Die Attacke auf vier US-Bürger in Mexiko endete für zwei von ihnen tödlich. Foto: Jair Cabrera Torres/dpa

Mexiko-Stadt/Washington Der Druck aus den USA war spürbar. Das FBI setzte eine Belohnung von 50.000 US-Dollar aus. Washington sprach von einem „schrecklichen Vorfall“.

Nach der Entführung von vier US-Bürgern in Mexiko sind zwei von ihnen tot aufgefunden worden. Eine Frau und ein am Bein verletzter Mann wurden lebend gerettet, wie die mexikanischen Behörden mitteilten.

Die US-Amerikaner - drei Männer und eine Frau - waren am Freitag in Matamoros von Bewaffneten angegriffen und entführt worden. Ein Verdächtiger, der auf sie aufpasste, wurde bei dem Einsatz der Soldaten und Polizisten festgenommen, wie die mexikanischen Behörden bei einer Pressekonferenz in Mexiko-Stadt weiter sagten. Die Gründe der Entführung blieben noch ungeklärt. Eine kriminelle Gruppe habe die Opfer möglicherweise verwechselt, sagte der Generalstaatsanwalt von Tamaulipas, Irving Barrios. Die Ermittlungen dauerten an.