Inselstaat Vanuatu : Erdbeben der Stärke 7,0 im Südpazifik

Port-Orly Die US-Erdbebenwarte USGS ortete das Beben rund 23 Kilometer nordwestlich von Port-Orly. Kann es zu Tsunami-Wellen in nahe gelegenen Gewässern kommen?

Ein Erdbeben der Stärke 7,0 hat sich am Sonntag im Südpazifik östlich von Australien ereignet. Die US-Erdbebenwarte USGS ortete das Beben rund 23 Kilometer nordwestlich von Port-Orly im Inselstaat Vanuatu in einer Tiefe von 27,7 Kilometern. Über mögliche Schäden lagen zunächst keine Angaben vor. Die Warte registrierte später weitere schwächere Beben in der Region.