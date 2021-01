Kurzer Schreck : Erdbeben sorgt für Geschirrgeklapper in NRW

Der Seismograph der Erdbebenwarte verzeichnet Ausschläge. Bei Aachen hat am Samstag die Erde gebebt. Foto: dpa/Oliver Berg

Aachen Kurzer Schreck für die Menschen in der Region Aachen: Am Samstagmorgen bebte dort plötzlich die Erde - allerdings nicht sehr stark. Dass es dennoch viele Meldungen gab, könnte auch etwas mit dem Lockdown zu tun haben.



Bei Aachen hat am Samstagmorgen die Erde gebebt. Nach Angaben des Geologischen Dienstes Nordrhein-Westfalen hatte das Beben um 7.36 Uhr eine Stärke von 2,8. Ein solches Beben komme in der Niederrheinischen Bucht etwa einmal im Jahr vor, sagte der Leiter des Landeserdbebendienstes, Klaus Lehmann, der Deutschen Presse-Agentur. Die ersten Gebäudeschäden seien grob ab einer Stärke von 4,5 bis 4,8 zu erwarten. Das Beben ereignete sich den Angaben zufolge in einer Tiefe von etwa zehn Kilometern. Bis Sonntagmorgen habe es noch etwa zehn Nachbeben gegeben, die aber nicht zu spüren gewesen seien.

Bei der Polizei Aachen gingen mehrere Notrufe ein, wie ein Sprecher am Sonntag berichtete. Schäden seien aber nicht gemeldet worden. „Besorgte Bürger haben angerufen“, sagte der Sprecher. „Wir haben sie fernmündlich beruhigt.“

Der Geologische Dienst NRW registrierte sogar mehr als 100 Meldungen. Einige Bürger berichteten, dass das Geschirr geklirrt habe, in einem Fall fiel ein Buch aus dem Regal. In einer Meldung sei über leichte Risse im Außenputz einer Doppelhaushälfte berichtet worden, sagte Lehmann. „Sonst haben wir von Gebäudeschäden keinerlei Meldung erhalten.“

Viele Menschen hätten einen Schreck bekommen. „Das liegt auch daran, dass Frühstückszeit war und wir im Lockdown sind. Das heißt, die Leute sind meistens zuhause und verhalten sich relativ ruhig. Und das sind natürlich dann auch solche Gelegenheiten, dass man sehr feinfühlig für solche Ereignisse ist.“

Das genaue Epizentrum des Bebens lag im Südosten von Aachen bei Mulartshütte, einem kleinen Ort in der Voreifel, der zur Gemeinde Roetgen gehört. Roetgen wiederum liegt in der Städteregion Aachen an der Grenze zu Belgien. „Das ist durchaus ein bekanntes Gebiet für Erdbeben, da passieren häufiger solche Ereignisse“, erläuterte Lehman.

Das Gebiet westlich von Köln hat nach Angaben des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) eine im deutschen Maßstab verhältnismäßig hohe Erdbebengefährdung. Am 13. April 1992 hatte es in der Nähe der niederländischen Grenzstadt Roermond ein Erdbeben der Stärke 6,0 gegeben. In der Altstadt von Bonn stürzte damals ein Teil einer Hausfassade auf ein geparktes Auto.

