Stärke von 2,8 Erdbeben war am Dienstag in der Osteifel zu spüren

Einige Bürger bemerkten das Beben und riefen besorgt bei der Polizei an, wie der SWR berichtet. Demnach hätte es keine Schäden gegeben. Ein Sprecher des Landesamtes für Geologie und Bergbau bestätigte dem Sender, dass es sich um das bislang stärkste Erdbeben in Deutschland in diesem Jahr gehandelt habe. Ein ähnlich starkes Erdbeben hatte es nur zwei Tage vorher am 16. April um 21.26 Uhr in Brüggen an der deutsch-niederländischen Grenze gegeben.