Erdbeben in der Türkei und in Syrien : Bonner in Sorge um Angehörige in Katastrophenregion

8 Bilder Schweres Erdbeben erschüttert Türkei und Syrien

Bonn Mehr als 1400 Menschen sind bei einem Erdbeben in der Türkei und in Syrien ums Leben gekommen. Auch in Bonn und der Region ist die Sorge um Freunde und Angehörige groß. Die Koordination der Hilfsmaßnahmen läuft an.