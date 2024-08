Heftiges Beben in der Nacht Erdbeben reißt Portugiesen aus dem Schlaf

Überwachungskameras filmten die Erschütterungen in den menschenleeren Wohnzimmern und Läden. Der staatliche Fernsehsender RTP zeigte unter anderem auch die Videoaufnahme eines Mannes, der erschrocken auf die Straße lief und auf Englisch sagte: „Es gab ein Erdbeben. Ich bin mitten in der Nacht aufgewacht und dachte, das wäre ein Alptraum. Es sah so aus, als ob das Gebäude einstürzen würde.“ Zu Panikszenen kam es im Land aber nicht.